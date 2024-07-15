Студенты Подмосковья участвуют в организации детского отдыха в области и Крыму

Студенты Дмитровского техникума являются активными участниками Российских студенческих отрядов (РСО), одной из крупнейших молодежных организаций страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В процессе обучения в техникуме ребята не только получают профессиональные навыки по своей специальности, но и овладевают смежными профессиями, что позволяет им работать на различных трудовых объектах. Среди таких объектов — летние детские лагеря, российские железные дороги и Московское пароходство.

В крупнейшей транспортной компании «Российские железные дороги» студенты работают проводниками и помощниками дежурных по вокзалу. В составе педагогического отряда они помогают организовать летний детский отдых в лагерях Подмосковья, Краснодарского края, Крыма и Владивостока. Это важная и ответственная задача, так как студенты не только готовят программу и проводят мероприятия, но и следят за соблюдением порядка и техники безопасности. Они много общаются с детьми, поддерживают их, становятся для них настоящими наставниками и старшими товарищами.

Работа в РСО — это не только возможность заработать, но и шанс завести новые знакомства, активно провести досуг и получить новые возможности для личностного роста. Участие в таких проектах помогает студентам развивать лидерские качества, учиться работать в команде и приобретать ценные жизненные навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.