Студенты Подмосковья стали призерами «Абилимпикса» в сфере складского дела

Ступинский техникум имени А. Т. Туманова принял эстафету проведения X Московского областного чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенции «Управление складированием». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В течение 4,5 часов участники чемпионата, представляющие различные учебные заведения, соревновались в выполнении четырех модулей, каждый из которых был направлен на проверку их знаний и навыков в области логистики и складского дела. Модули включали в себя обработку запросов клиентов, нормирование и анализ рабочего времени персонала, организацию процесса грузопереработки и оптимизацию логистических процессов на складе.

Первое место заняла студентка третьего курса Ступинского техникума Елизавета Васина. Второе место у представителя Чеховского техникума Сергея Сона. Третье место заняла Софья Ищенко, студентка второго курса Ступинского техникума.

Церемония награждения прошла при активном участии представителей Торгово-промышленной палаты Московской области. Екатерина Чегурова вручила победителям ценные призы от компании «СТУПИНО КВАДРАТ».

Администрация техникума выразила благодарность спонсорам, включая компанию по производству сухих бетонных смесей «ДАВ-МАЛИНО», компанию по производству красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий «НПО КРАСКО», Южную торгово-промышленную палату в Ступино и Кашире, а также «СТУПИНО КВАДРАТ» и Металлургическую компанию «СМК» за их поддержку в организации и проведении чемпионата, который не только стал площадкой для демонстрации профессиональных навыков, но и вдохновил участников на новые достижения в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.