Студенты Подмосковья приняли участие в акции «Окна Крымской весны»

11 лет назад произошло очень важное историческое событие — Крым и Севастополь воссоединились с Россией. И на протяжении всех этих лет 18 марта неизменно отмечается это событие. В этот день, в 2014 году, президент подписал соответствующий указ. Основой для принятия решения стал всеобщий референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

В знак уважения этой даты Богородский округ присоединился к ежегодной, всероссийской акции «Окна Крымской весны».

В этот солнечный, мартовский день студенты Ногинского колледжа вместе с советником директора по воспитанию Инной Козыриной подготовили тематические изображения и украсили ими окна учебного заведения. Теперь каждый, кто увидит эти украшенные окна, проходя мимо, почувствует волнение в сердце, гордость за свою страну и желание беречь историю своей великой страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.