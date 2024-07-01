Студенты Подмосковья предложили идеи по борьбе с употреблением наркотиков

В рамках акции «Стимул мечты — это сам ты!», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, преподаватели структурных подразделений подмосковного колледжа «Энергия» совместно со студентами провели брифинг-беседы на тему: «Методы снижения социальной популярности употребления наркотических средств среди подростков», сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Ребята поделились рассказами о том, что для них является стимулом жизни, что дает им жизненные силы и почему они против наркотиков. Выдвигалось много идей о борьбе с наркотиками на уровне государства, предлагались способы привлечения внимания СМИ, кинематографа и общественных организаций к этой проблеме.

«Целью акции является привлечение внимания к проблеме потребления наркотических и иных психоактивных веществ, их негативном воздействии на психологическое и физиологическое здоровье человека и акцентирование внимания на позитивной альтернативе потреблению наркотиков, такой как здоровый образ жизни, семейные ценности, саморазвитие, карьера и достижение иных жизненных успехов», — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.