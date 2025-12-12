Студенты Одинцовского техникума отметили День Конституции России 12 декабря

День Конституции Российской Федерации отметили 12 декабря в Одинцовском техникуме, где для студентов провели мероприятия по правовой грамотности и гражданской активности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. В этот день в Одинцовском техникуме прошел цикл мероприятий, посвященных основному закону страны. Для студентов организовали информационные часы и интеллектуальную викторину, где участники обсудили ключевые положения Конституции.

В ходе встреч молодежь познакомилась с основными правами, свободами и обязанностями граждан, а также с принципами, лежащими в основе законодательства России. Особое внимание уделили вопросам правовой грамотности и развитию гражданской активности среди студентов.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. В 2020 году в нее внесли 206 поправок, касающихся социальных гарантий, защиты суверенитета, семейных ценностей, экологии и поддержки науки. Принципы Конституции остаются фундаментом стабильности и развития страны.

