Студенты Московского энергетического института сняли ролик про Шатурскую ГРЭС

Медиацентр вуза выиграл грант на реализацию проекта «Научно-популярное тревел-шоу об энергетике „Округа“. Его сумма составила 75 тысяч рублей. И теперь студенческая съемочная группа знакомит зрителей с энергетическими объектами страны. Шатурская ГРЭС — одна из старейших электростанций России, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

Студенты побывали с экскурсией на ПГУ-400. Парогазовая установка была запущена 26 ноября 2010 года. Она стала первым российским проектом, получившим одобрение ООН в рамках механизмов Киотского протокола благодаря своей экологичности. Ребята пообщались с сотрудниками электростанции и записали интервью.

«Шатурская ГРЭС привлекла нас своей историей, потому что город, во-первых, появился вокруг электростанции. Электростанция была создана по плану ГОЭЛРО, а для нашего университета очень близко это, и изначально она очень много энергии отдавала на саму Москву, поэтому это для нас было важно», — рассказал Александр Власов, главный редактор студенческого медиацентра НИУ «МЭИ».

Электростанция в Шатуре стала вторым объектом энергетики, который посетила съемочная группа. До этого студенты сняли ролик о калязинском радиотелескопе. А в планах — посетить Угличскую ГЭС и съездить с экскурсией в Ярославскую область на один из объектов компании «Россети». Посмотреть, что получилось у ребят, можно в социальных сетях Московского энергетического института.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.