Студенты из Ступина летом смогут пройти практику в индийском холдинге

Студенты из горокруга Ступино нынешним летом смогут попробовать себя в роли офисных работников в индийском холдинге Flex Film Rus, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Компания Flex Film Rus является резидентом особой экономической зоны «Ступино Квадрат», в рамках программы летнего трудоустройства холдинг предлагает вакансии на выбор.

Работа будет составлять два дня в неделю с 9:00 до 18:00, с трансфером и обедами, оплачиваемыми компанией.

Участие в программе позволит студентам познакомиться с различными офисными специальностями.

«Наша компания предлагает 8 вакансий. Под руководством наставника студенты будут учиться работать с документами, получат навыки работы с программным обеспечением Oracle», — говорит менеджер по подбору персонала Flex Film Rus Маргарита Хомякова.

У студентов будет возможность понять, насколько интересна им карьера в крупной компании на этапе обучения.

Завод Flex Film Rus, занимающийся производством пищевой пленки, планирует расширение, что создаст порядка 100 новых рабочих мест. Руководство компании считает, что участие студентов в программе поможет им ознакомиться с реальным бизнесом и принять осознанные карьерные решения.

Для получения информации о программе летнего трудоустройства студенты могут обратиться в отдел кадров компании, контактные данные указаны на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.