Студенты из Киргизии прошли стажировку в колледже авиации Подмосковья

В Егорьевском авиационном техническом колледже имени В. П. Чкалова, в рамках международного сотрудничества по соглашению между колледжем и Кыргызским авиационным институтом имени И. Абдраимова, прошла стажировка шести студентов КАИ по обмену опытом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

За время стажировки студенты из Киргизии посетили лекционные занятия, семинары, получили практический опыт на лабораторных занятиях, а также участвовали в строевом конкурсе и военно-спортивной эстафете наравне с иностранными курсантами Егорьевского авиационного технического колледжа. Кроме того, студенты Кыргызского авиационного института имени И. Абдраимова посетили экскурсию в г. Москва на ВДНХ, в частности Международную выставку-форум «Россия», побывали в Егорьевском городском историко-художественном музее и музее истории Гражданской авиации колледжа.

В пресс-службе ведомства отметили, что международная стажировка не только прокладывает дорогу к успешному трудоустройству, но и повышает профессиональную ценность практиканта, подтверждает востребованный статус образовательной организации, которая является принимающей стороной.

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