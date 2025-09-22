Студенты егорьевского колледжа стали лауреатами Российской студенческой весны

С 15 по 21 сентября в Ставрополе состоялся Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Он объединил порядка 2000 студентов со всей страны, которые представили более 1000 работ в 10 творческих направлениях. В составе сборной Московской области Егорьевск представляли студенты и выпускники егорьевского колледжа педагогики и искусства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Студент сценического отделения колледжа Кирилл Бахнаков стал лауреатом III степени в номинации «Художественное слово» с монологом «Актер» Михаила Зощенко. Произведение покорило юного артиста своим ярким юмором. Оно рассказывает об актере-любителе, который вышел на сцену неподготовленным, из-за чего вся пьеса пошла не по плану. Кирилл делится: ситуация и герой близки ему по духу, ведь он сам является актером студенческого театра и не раз видел такие случаи, когда «шоу пошло не так».

«Выступил неплохо, по комментариям зала и по подходящим ко мне потом людям и конкурсантам, все были в восторге! Когда назвали мое имя и нашу область, я даже не поверил! Но когда вышел на сцену и услышал поддержку всей делегации Московской области, в душе появился восторг и радость, ведь я в первый раз поехал на Всероссийскую студвесну и занял призовое место! Дальше, выше и больше», — делится Кирилл Бахнаков.

Также лауреатом II степени в номинации «Современный танец» с номером «Корни всего живого» стала Ольга Учаева, финалистка фестиваля современного танца «Город танцует в парках».

Напомним, студенты егорьевского КПИ не первый год входят в число лидеров фестиваля. В прошлом году лауреатом I степени в вокальном направлении профильной категории в номинации «Джазовый вокал» стала Софья Буянова, второе место в своих категориях взяли Ольга Учаева и Хореографический ансамбль «Миллениум». В колледже педагогики и искусства поздравили призеров и выразили благодарность педагогам за подготовку студентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.