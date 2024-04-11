Студентка Подмосковья представила проект литературных туров по усадьбам региона

Студентка 3 курса Коломенского социально-гуманитарного университета Виктория Петренчук стала обладателем диплома XIII Всероссийского конкурса научно-практических и исследовательских работ обучающихся «Лестница наук». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Студентка представила на конкурс работу на тему «Историко-культурный потенциал усадебных комплексов Московской области и проектирование литературных туров». В своей работе Виктория исследовала историко-культурный потенциал усадебных комплексов Московской области и разработала проект литературных туров по этим усадьбам.

В пресс-службе ведомства добавили, что конкурс проводится Московской областной общественной организацией «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи «Инновация».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.