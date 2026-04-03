Студентка из Шатуры создала умный шкаф для управления канализацией

Робот подмосковной студентки предотвращает аварийные сбросы воды
Студентка Шатурского энергетического техникума Валерия Скотникова разработала шкаф управления насосами, который помогает избежать переполнения резервуаров и аварийных сбросов воды, сообщает 360.ru.

18-летняя Валерия Скотникова занимается робототехникой с 14 лет. К совершеннолетию она собрала устройство для контроля работы насосов в системе водоотведения.

Шкаф управления автоматически включает и выключает насосы в зависимости от уровня воды в резервуарах и предотвращает их работу всухую.

«У нас под городом находятся резервуары, они наполняются, и если они вдруг переполняются, то происходит сброс воды. И вода идет дальше уже по системе», — сказала она.

Система защищена от коротких замыканий, перегрузок и перепадов напряжения. При сбоях аварийная сигнализация оповещает диспетчера. Оборудование можно подключить к интернету для удаленного контроля.

«Я слежу за тем, чтобы все функционировало. Также мы подсоединяем их к общей сети Интернет, чтобы человек, который сидит в точке, мог понимать, какой шкаф у него, к примеру, вышел из строя, либо какие показания у него не приходят», — объяснила Скотникова.

Валерия совмещает учебу с работой системного администратора и увлекается живописью. По словам директора техникума Виталия Давыдова, студенты учреждения также разрабатывают проекты для энергетического комплекса, включая технологии 3D-печати сложных деталей.

