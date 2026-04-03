Студентка из Шатуры создала умный шкаф для управления канализацией

18-летняя Валерия Скотникова занимается робототехникой с 14 лет. К совершеннолетию она собрала устройство для контроля работы насосов в системе водоотведения.

Шкаф управления автоматически включает и выключает насосы в зависимости от уровня воды в резервуарах и предотвращает их работу всухую.

«У нас под городом находятся резервуары, они наполняются, и если они вдруг переполняются, то происходит сброс воды. И вода идет дальше уже по системе», — сказала она.

Система защищена от коротких замыканий, перегрузок и перепадов напряжения. При сбоях аварийная сигнализация оповещает диспетчера. Оборудование можно подключить к интернету для удаленного контроля.

«Я слежу за тем, чтобы все функционировало. Также мы подсоединяем их к общей сети Интернет, чтобы человек, который сидит в точке, мог понимать, какой шкаф у него, к примеру, вышел из строя, либо какие показания у него не приходят», — объяснила Скотникова.

Валерия совмещает учебу с работой системного администратора и увлекается живописью. По словам директора техникума Виталия Давыдова, студенты учреждения также разрабатывают проекты для энергетического комплекса, включая технологии 3D-печати сложных деталей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.