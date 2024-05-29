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Студентка из Щелкова заняла третье место в финале Международной олимпиады по ИТ

В городе Архангельск в Северном Арктическом федеральном университете имени М. В. Ломоносова прошел финал Юбилейной XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IТ-Планета 2024», в котором приняли участие студенты Щелковского колледжа, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

По итогам студентка Екатерина Золотарева заняла третье место в направлении «Веб-дизайн», а Михаил Катагаров получил диплом участника.

Екатерина Золотарева разработала сайт по фиджитал-спорту — направление, сочетающее в себе цифровое и традиционное двоеборье. В качестве спорта выбрала командное фехтование и защитила свой проект среди 23 участников. Подготовкой студентки занимались Антон Овчинников и Анна Крючкова.

Михаил Катагаров участвовал в конкурсе «Прикладное программирование if…else», он разработал интерактивную карту с информацией о погоде в выбранном на карте регионе среди 12 участников олимпиады. Подготовкой студента к конкурсу занималась преподаватель Алевтина Морозова.

В пресс-службе ведомства добавили, что в дни финала у учащихся была насыщенная программа, ребята участвовали в мастер-классах, круглых столах и лекциях от представителей ведущих «ИТ-компаний».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

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