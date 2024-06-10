Студентка из Подмосковья стала победителем Всероссийского проекта «Твой ход»

Конкурс «ПервопроХодец», являющийся частью четвертого сезона проекта «Твой ход», предоставил первокурсникам российских вузов возможность проявить себя. С января по май, около 20 тыс. студентов со всей страны выполняли различные задания и проходили образовательные курсы в онлайн-формате.

Имя Виктории было объявлено во время прямой трансляции, организованной официальной группой проекта, после чего она получила сообщение от организаторов, подтверждающее ее успех. Виктория поделилась своими эмоциями, отметив, что не ожидала победы и была рада просто участвовать в проекте, чтобы рассказать о своем переходе от школьной скамьи к студенческой жизни.

«Блок конкурсных испытаний состоял из 15 заданий. И каждое было очень увлекательным. Например, создать образ российского студента, записать видеовизитку «Мое студенчество», составить чек-лист «Первые шаги в студенчестве». Спасибо за поддержку и помощь родному факультету и моему куратору — соцпедагогу отдела по воспитательной работе Рузанне Сафоновой», — отмечает будущий дефектолог.

Награждение победителей состоится 29 июня в Москве в рамках празднования Дня молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.