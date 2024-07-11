Студентка из Коломны стала победителем конкурса курсовых и выпускных работ

Подведены итоги Всероссийского конкурса с международным участием курсовых и выпускных квалификационных работ в индустрии туризма и гостеприимства. В номинации «Туризм» первое место заняла Юлия Чистякова, студентка 4 курса Коломеснкого ГСГУ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ее выпускная квалификационная работа на тему «Профессиональные выставки как элемент продвижения туристской организации на рынке» была высоко оценена жюри за глубину анализа и практическую направленность, предложив эффективные стратегии для продвижения туристских услуг. Научным руководителем студентки выступила доцент Ирина Романкина.

«Конкурс продемонстрировал актуальность и инновационный подход в развитии туристической отрасли, а также подчеркнул значимость научного руководства в подготовке специалистов высокого класса. Поздравляем студентку и научного руководителя с победой», — добавили в пресс-службе ведомства.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.