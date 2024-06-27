Студентка из Коломны стала лауреатом Международного конкурса научных работ

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Студентка второго курса факультета истории, управления и сервиса Коломенского ГСГУ стала лауреатом Международного конкурса научных работ. Светлана Ратникова показала оригинальный подход к изучению культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Научный руководитель студентки, Ольга Галкина, отметила, что проект является примером успешного сочетания традиционных методов образования и современных технологий. Эта работа позволяет глубже погрузиться в историю и культуру древних цивилизаций, используя инновационные виртуальные инструменты.

В ведомстве отметили, что в этом году студентка впервые стала вожатой в образовательном центре «Взлет», а также участником экспедиции старшего научного сотрудника отдела скифо-сарматской археологии РАН Ирины Рукавишниковой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.