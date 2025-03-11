Студентка Бронницкого колледжа заняла 3 место в чемпионате по профмастерству

Студентка Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа Лия Прохоренко заняла 3 место в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Управление складированием». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат проводился на площадке ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» с 3 по 7 марта.

В течение трехдневной конкурсной программы студенты-второкурсники выполняли задания, направленные на проверку практических навыков. Ребятам необходимо было провести встречи с клиентом складского комплекса; провести и документально оформить инвентаризацию на складе; выбрать оптимального поставщика; поработать в программе автоматизации складских операций «1С: Логистика. Управление складом»; укомплектовать заказ на отгрузку и и провести паллетирование груза.

Лия Прохоренко прекрасно справилась со всеми заданиями и показала отличные результаты, благодаря которым заняла третье почетное место в чемпионате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.