Студентам заблокировали пропуска в вуз Москвы, чтобы выдать повестки в военкомат

Студентам старших курсов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в Москве заблокировали пропуска в вуз, чтобы раздать повестки в военкомат, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

3 апреля студенты старших курсов университета не смогли попасть в здание из-за аннулированных пропусков за неявку в военкомат или отдел по мобилизационной подготовке. Им предписали срочно это сделать, а для ускорения процесса доступ в университет был заблокирован.

Студенты утверждают, что информация о явке должна была быть заблаговременно доведена до них с середины марта. Уведомления о срочной явке в мобилизационный отдел и военкомат на 1 апреля были размещены в разделе «Объявления» личного кабинета университета, который студенты редко просматривают. Многие узнали о случившемся, когда оказались с заблокированным пропуском в руках.

По словам учащихся, для прохода в вуз требовался временный пропуск. Очередь в бюро пропусков начиналась на улице, а сотрудник отказывался выдавать их более 2 часов из-за неподписанных заявок от отдела мобилизационной подготовки.

В итоге студентам вручили повестки в военкомат Замоскворецкого района столицы для уточнения документов воинского учета и справок об обучении. Затем их сопроводили в военкомат с полным пакетом необходимых документов.