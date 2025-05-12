Студентам колледжа «Подмосковье» рассказали о производстве питьевой воды

Студенты колледжа «Подмосковье» в рамках учебной практики посетили предприятие «Королевская вода» в деревне Ложки округа Солнечногорск. Этот визит стал частью образовательной экскурсии, которая позволила молодежи подробно ознакомиться с производственным процессом и условиями труда на одном из крупнейших производителей природной питьевой воды в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Во время экскурсии студенты осмотрели производственные линии, оборудование и лаборатории предприятия. Особое внимание уделялось технологиям разлива пресной воды, особенностям добычи из артезианских скважин глубиной более 200 м, а также современным методам контроля качества продукции. Весь процесс проходит со строгим соблюдением стандартов безопасности и экологической ответственности, что подтверждается наличием аккредитованной лаборатории, отвечающей за контроль чистоты и полезных свойств воды.

Компания «Королевская вода» работает в Солнечногорске более 30 лет и зарекомендовала себя как один из ведущих производителей бутилированной воды в России. На предприятии трудится более 100 человек, большинство из которых — жители округа, что является важной социальной составляющей бизнеса.

Предприятие планирует расширение и модернизацию своей инфраструктуры, что создаст дополнительные рабочие места и откроет новые возможности для карьеры как для местных жителей, так и для молодых специалистов.

Экскурсия на предприятие стала не только образовательным мероприятием, но и важным шагом в формировании профессиональных ориентиров у будущих специалистов, а также в укреплении доверия к производству природной питьевой воды в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.