Студентам колледжа «Коломна» рассказали о кибермошенниках и дропперах

Старший помощник Коломенского городского прокурора Юлия Умнова обсудила с учащимися современные мошеннические схемы и деятельность так называемых дропперов — посредников, помогающих преступникам выводить деньги, передает пресс-служба прокуратуры.

Как сообщила представитель прокуратуры, появились и новые схемы, нацеленные на молодежь. Первая связана с регистрацией на ЕГЭ. Вторая — продажа игрового аккаунта.

В завершение встречи напомнили о мерах кибербезопасности: использовать двухфакторную аутентификацию, не передавать данные третьим лицам, самостоятельно перезванивать в банк или госорганы при подозрительных звонках и регулярно проверять свои аккаунты на предмет посторонней активности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.