Студентам из Люберец объяснили, как избежать обмана со стороны злоумышленников

На базе МГАФК в Малаховке заместитель прокурора города Максим Скрипко и сотрудник полиции Василий Морозов провели беседу с будущими тренерами о возрастающей угрозе киберпреступлени. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

«Самая частая ошибка — это доверие к звонку с незнакомого номера, где вам представляются сотрудником банка или государственного органа», — подчеркнул представитель прокуратуры.

Сотрудники настоящих финансовых организаций и правоохранительных органов никогда не станут запрашивать SMS-пароли, не потребуют перевода средств на «защищенный счет» и не попросят озвучить реквизиты карты. Кроме того, учащимся раскрыли суть схемы с использованием дропперов — это граждане, которые, сами того не ведая, участвуют в мошенничестве, занимаясь переводом денег или пересылкой товаров.