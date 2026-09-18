Студент МГИМО впервые проголосовал на выборах в Королеве

Студент второго курса МГИМО Ярослав Стародубов впервые проголосовал на избирательном участке в школе № 15 имени Б. Н. Флерова в Королеве в первый день выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для жителя Королева Ярослава Стародубова эти выборы стали первыми в жизни. Молодой человек пришел голосовать на избирательный участок в школе № 15 имени Б. Н. Флерова.

«Мне понравилось это чувство ответственности. Когда понимаешь, что твой голос сегодня напрямую влияет на то, какой будет судьба страны завтра. Это очень сильное ощущение», — рассказал Ярослав.

Члены избирательной комиссии вручили студенту брендированную спортивную бутылку для воды с логотипом наукограда. Ярослав окончил королевскую школу № 1, учится на втором курсе факультета международных отношений МГИМО, занимается общественной работой и участвовал в мероприятиях городского молодежного центра «Космос».

Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации и Московской областной думы проходят 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00, номер и адрес участка можно узнать на сайте ЦИК России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.