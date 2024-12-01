Студент из Подольска завоевал серебро на чемпионате информационной безопасности

Студент из Подольска Егор Широков завоевал серебряную медаль в финале Всероссийского чемпионата по информационной безопасности «Профессионалы 2024» в Санкт-Петербурге. В финале участники соревновались более чем по 50 компетенциям в различных сферах экономики, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Студент Подольского колледжа имени А. В. Никулина Егор Широков и его наставник преподаватель Никита Зосимов представляли сборную Московской области по компетенции «Информационная безопасность». В течение трех соревновательных дней они решали реальные задачи по обеспечению безопасности предприятий, исследовали уязвимости и проводили анализ угроз.

По итогам соревнований Широков занял второе место и получил серебряную медаль.

Чемпионат «Профессионалы» в 2024 году собрал более 900 участников и экспертов из каждого региона страны. Помимо студентов в нем соревновались школьники, молодые специалисты предприятий и представители других стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев