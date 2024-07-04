Студент из Люберец стал бронзовым призером чемпионата по ремонту БПЛА

В Южно-Сахалинске завершился итоговый (межрегиональный) этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы — 2024» в компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов». Студент первого курса Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина Михаил Кокая занял почетное третье место, став бронзовым призером чемпионата, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Компетенция «Ремонт БПЛА» является одной из новейших и наиболее актуальных в современном мире, отражая растущую потребность в специалистах данной области. Участники чемпионата, представляющие семь регионов страны, продемонстрировали высокий уровень мастерства в диагностике и устранении неисправностей беспилотных летательных аппаратов.

В рамках соревнований были выполнены задания по ремонту рабочих поверхностей БВС из композитных материалов, обслуживанию двигателей внутреннего сгорания, разработке и монтажу узлов дронов, а также ремонту беспилотников самолетного и мультироторного типа. Эти задачи не только позволили оценить технические навыки участников, но и их способность к инновационному мышлению и применению теоретических знаний на практике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.