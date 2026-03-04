Строительная готовность парковки у туристического комплекса в Серпухове составляет более 60%

В г. о. Серпухове у туристического комплекса продолжается строительство парковочного пространства на 906 мест. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что строители уже завершили устройство земляного полотна, укладку песчаного и щебеночного слоев основания. При наступлении подходящих погодных условий на участке приступят к укладке асфальта.

Также на участке завершено устройство дождевой канализации. Сейчас строительные работы сосредоточены на устройстве нового освещения, пешеходной зоны и локальных очистных сооружений.

Работы выполняются в рамках 2 этапа реконструкции дороги «Калиново — Дракино». Завершить работы планируется в 2 квартале 2026 года.

Напомним, в конце сентября 2025 года строители завершили работы по расширению основного хода дороги до 4 полос движения и завершили реконструкцию примыкающего участка дороги «Серпухов — Протвино» длиной 600 метров. Также в рамках работ были обустроены тротуары, заездные карманы для автобусов и переходно-скоростные полосы. На перекрестке Дракино — Протвино появились специальные карманы для безопасного левого поворота, а между Калиново и Дракино установлен новый пешеходный светофор.

Реализация данного проекта позволила улучшить транспортную доступность близлежащих населенных пунктов, в частности, г. Протвино, деревень Иваньково, Калиново, Дракино, а также повысить безопасность дорожного движения и создать более комфортные условия для проезда к зоне отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.