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Строители Подмосковья приглашаются к участию в конференции «Крым Урбан Форум»

С 11 по 13 сентября состоится III Международная конференция по комплексному развитию территорий Крыма «Крым Урбан Форум», которая будет проходить по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ГК «Ялта- Интурист», ул. Дражинского, 50, сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках «Крым Урбан Форум» состоится масштабная выставочная экспозиция, которая включает в себя: Международную строительную выставку «СтройЭкспоКрым»; ярмарку недвижимости для профессионалов рынка «М2 Expo»; Международную выставку мебели в Крыму «МВМК».

«СтройЭкспоКрым» — Международная строительная выставка, на которой будут представлены строительные материалы и оборудование, дизайн архитектурной и световой среды, строительные технологии и умная инженерия.

«М2 Expo» — ярмарка недвижимости для профессионалов рынка — риэлторов, девелоперов и застройщиков городской и загородной недвижимости, банков, агентств, управляющих компаний, дизайнеров.

«МВМК» — Международная выставка мебели в Крыму. Среди основных экспозиций будут представлены: мебель, декор, оборудование, комплектующие и фурнитура.

«Крым Урбан Форум» — это ежегодная универсальная деловая площадка, которая дает возможность познакомиться с новинками ведущих производителей и поставщиков в сфере недвижимости, строительного комплекса, производства мебели, расширить рынки сбыта, найти новых поставщиков, обсудить актуальные вопросы развития отраслей, наладить и укрепить бизнес-партнерство.

Основная цель мероприятия — установление и укрепление деловых связей между Республикой Крым и субъектами Российской Федерации.

Для получения дополнительной информации об участии в мероприятии можно обращаться по e-mail: info@expocrimea.com и по телефону: +7 (978) 900-90-90.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.