Стример Tenderlybae вновь поддержала ограничение интернета для детей

Стример Амина Tenderlybae подтвердила позицию о необходимости ограничивать интернет для детей и заявила, что не жалеет о своих словах, вызвавших резонанс в соцсетях, сообщает kp.ru .

На пре-пати премии «РУ.ТВ 2026» блогер вновь прокомментировала свое заявление об ограничении доступа детей к интернету. Она подчеркнула, что не намерена отказываться от сказанного.

«Нет, не пожалела о своих словах. Чего мне жалеть? Вот представим ситуацию: у тебя рождается пупс, ему 5–6 лет, он начинает что-то понимать и говорит: „мама, хочу сидеть в ТикТоке“. Ты ему разрешаешь, он посидел 15 минут и говорит: „Не, мам, я хочу 24 на 7 в ТикТоке“. Это же интересно, реально, мне самой интересно позалипать, чтобы мозги погнили, вот так полистать, я бы бесконечно листала. И если никак не ограничивать время, когда человеку 5 или 6 лет, мне кажется, это очень сильно повлияет на психику, учитывая то, какой контент может быть в интернете», — подчеркнула Амина.

По ее словам, критика в сети не стала для нее проблемой.

«Нет, люди просто обсудили и все. У каждого все равно есть свое мнение. Я не вижу тут никаких причин для того, чтобы меня отменять. Все взрослые люди все поняли. Ребятки помладше… когда мне было лет 10–15, я тоже некоторые вещи не могла понять. Я могу понять их, что им не понравилось мое высказывание», — отметила она.

Также Tenderlybae высказалась о возможном возвращении обязательного общественно-полезного труда в школах. Она заявила, что считает такую меру необязательной.

«Обязательным? Мне лично, субъективно кажется, нет. Но если кто-то хочет, кому-то нечего делать или кто-то хочет чему-то научиться — пожалуйста. Я вот до сих пор, скажу тебе так, не умею хорошо мыть полы. Но если бы я была в школе и у меня спросили: хочешь помыть полы? Я бы сказала — нет!» — сказала она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.