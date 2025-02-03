Стресс и раннее развитие: нейропсихолог рассказала о причинах дислексии

«Если раньше у нас были методики, скажем так, по возрасту, то сейчас у нас есть „чтение с пеленок“, „письмо с пеленок“. А если ребенок делает что-то, что ему по возрасту не положено, то он это делает только за счет чего-то другого, потому что мозг нам не дает больше нейронов на развитие какой-либо функции», — сказала специалист в эфире радио Sputnik.

По ее словам, дисграфия, то есть нарушение письменных навыков — это часть дислексии. Для автоматизации необходимы регуляция мышечного тонуса и динамических двигательных функций, в ином случае ребенку становится тяжело писать. Ребенок быстрее устает, у него снижается произвольное внимание.

Дислексию можно предотвратить, подчеркнула эксперт. Развивающие пособия следует использовать по возрасту, саму по себе дислексию можно диагностировать и начать с ней вовремя работать.