Стратегию развития образования до 2040 года обсудили в Подмосковье

В Российском университете кооперации состоялась встреча заместителя министра образования Московской области Ларисы Сулима с активистами регионального совета «Движения Первых», победителями «Большой перемены» и студентами вуза. Главной темой обсуждения стала подготовка предложений в стратегию развития системы образования до 2040 года, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Участие в мероприятии также приняли проректор по социальной работе и молодёжной политике Российского университета кооперации Иван Дзюбан и председатель регионального отделения «Движения Первых» Московской области Анастасия Бочарова. Они обратили внимание на важность вовлечения школьников и студентов в процесс разработки стратегического документа.

«По поручению правительства Российской Федерации, началась подготовка важнейшего документа — Стратегии развития системы образования до 2040 года. Его разработка невозможна без учета мнений школьников и студентов: их видение образа выпускника 2040, какой они хотят видеть школу будущего, поможет сформировать образовательную систему нашей страны, отвечающую вызовам современности», — отметила Лариса Сулима.

В ходе проектной сессии, посвященной разработке предложений для Стратегии развития образования в России до 2040 года, участники рассматривали актуальные вопросы, связанные с образованием, и предлагали свои решения. Среди обсуждаемых тем — сохранение традиционных духовных ценностей, использование искусственного интеллекта в организации учебного процесса, расширение функций электронного дневника, внедрение обязательных часов посещения психолога для борьбы с прокрастинацией, вовлечение родителей в школьную жизнь.

«Образование — это не только про знания, но и про будущее России, про то, какие ценности мы вкладываем в умы наших детей и каким будет их путь», — подчеркнула ранее Анастасия Бочарова.

Предложения, выработанные участниками встречи, будут переданы в Министерство просвещения Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения и возможного включения в стратегию.

18 января на базе гимназии имени Е. М. Примакова прошла установочная стратегическая сессия, посвященная разработке предложений для Стратегии развития образования до 2040 года. В ходе нее участники проанализировали вызовы, с которыми сталкивается наша страна в настоящее время, и выделили основные аспекты образовательного процесса, которые требуют внимания.

«Стратегия, о которой мы говорим, действительно народная — в ее разработке принимают участие все, кто связан с образованием. Мнение и опыт каждого важен, мысли — бесценны, взгляд со стороны — уникален!» — поделился руководитель орехово-зуевской СОШ № 4 Алексей Панфилов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.