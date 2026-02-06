Стратегическая сессия прошла в Балашихе в честь Дня российской науки

Стратегическая сессия «Научные исследования студентов как драйвер развития университета Вернадского» прошла в городском округе Балашиха 6 февраля. В мероприятии приняли участие депутат городского совета Балашихи и член Единой России Антон Орешков, молодогвардейцы, педагоги и студенты учебного заведения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наши образовательные учреждения вносят огромный вклад в развитие городского округа. Они не только дают знания, но и формируют профессионалов, которые становятся ценными кадрами для наших предприятий», — отметил глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы развития университета, возможности для профессионального и личностного роста студентов, а также роль вуза в жизни городского округа.

«Главная цель мероприятия — познакомить участников с возможностями, которые муниципалитет предоставляет для развития молодежи, а также продемонстрировать уже реализуемые инструменты поддержки. В рамках встречи студентам рассказали о вариантах участия в различных проектах и заслушали научные разработки представителей университета, которые можно применить на территории округа», — рассказал Антон Орешков.

День российской науки ежегодно отмечается в нашей стране 8 февраля. Эта дата призвана подчеркнуть значимую роль отечественной науки в развитии государства и общества. В честь этого дня по всей России проводятся различные конференции, лекции, дни открытых дверей в научно-исследовательских институтах и вузах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.