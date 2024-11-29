Страховщики поделились самыми нестандартными страховыми запросами россиян

Страховые агенты рассказали о необычных запросах россиян на страхование. В целом число своеобразных обращений за страховкой за последние 6 месяцев значительно выросло, среди них оказались полисы от неудачных букмекерских ставок, плохих предчувствий, а также защита различных частей тела и от разбитого сердца, сообщила пресс-служба Страхового Дома ВСК.

Страховка груди дорогой жены

Страховой агент ВСК получил обращение от клиента и его супруги с запросом застраховать «имущество». Во время стандартного опроса выяснилось, что речь идет о страховки груди жены. Клиент пояснил, что пока он был в долгосрочной командировке, его жена сделала операцию по увеличению груди, взяв на нее деньги из сбережений супруга. Мужчина заявил, что, исходя из стоимости процедуры, боится притрагиваться к жене и запретил ей спать на животе. Чтобы обезопасить себя от дополнительного стресса, он решил застраховать обновленную часть тела. Он просил включить в полис риски «лопнутости», «обвисания» и «сдутия». Пока оформить такой вид «имущества» клиенту не удалось — агент направил продукт-менеджерам компании предложение ввести новый страховой продукт.

Страховка от сглаза

Офис ВСК посетила жительница Кургана с вполне стандартным запросом — просьбой застраховать своего ребенка от болезней и несчастных случаев. Со слов клиентки, малыш излишне гиперактивен и постоянно получает травмы — переломы, вывихи и ушибы. На лечение уходила значительная часть семейного бюджета. По словам женщины, после заключения договора на страхование с ребенка будто «сняли сглаз» — уже 6 лет с ним не произошло ни одного происшествия. Родители уверены, что полис защищает их сына от темных сил, и продолжают страховать ребенка.

Страховка от плохого предчувствия

Жительница Ижевска срочно оформила страховку на собственный дом после ссоры со знакомой, которая высказала ей угрозы и проклятия. После покупки полиса с домом ничего не произошло. По завершении срока договора клиентка опять обратилась к страховому агенту и рассказала, что видела вещий сон, в котором ее дом сгорел. Чтобы защитить жилище, она приобрела новый полис, и дом снова не пострадал.

Страховка от ответственности

В Новосибирске финансово грамотный житель постоянно посещает страховщика. Он хочет оформить страховку своей ответственности. Например, он посещал офис ВСК перед свиданием, поскольку боялся испортить платье девушке во время ужина в ресторане и требовал оформить соответствующий полис. Раньше он подавал запрос на страховку ответственности перед соседями — на его участки росли 25 берез, и он опасался, что деревья могут упасть на участки соседей и испортить чужое имущество. По этому запросу он получил страховку.

Другие нестандартные запросы от клиентов

На протяжении последних 6 месяцев количество обращений жителей России с нестандартными запросами на страхование увеличивается. Страховой Дом ВСК поделился рядом наиболее ярких примеров: