Столица выделила грант на подготовку мединженеров и техников

В столице было принято решение о выделении гранта Первому московскому государственному медицинскому университету им. И. М. Сеченова для подготовки кадров для госсистемы здравоохранения города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По этому гранту в вузе будут готовить специалистов по направлениям «медицинский инженер» и «медицинский техник».

Постановление по этому вопросу подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Данный грант позволит нарастить число студентов по целевому набору, которые обучаются по указанным востребованным специальностям. В итоге в мегаполисе вырастет количество высококвалифицированных специалистов для работы в местных медорганизациях, где есть современный парк медоборудования.