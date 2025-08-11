Столичный суд отправил в СИЗО обвиняемого в ограблении отделения «Почты России»

Нагатинский суд столицы отправил в СИЗО обвиняемого в разбойном нападении на отделение «Почты России» на юге мегаполиса. Он будет под стражей 1 месяц и 29 дней, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Федькина Виктора Алексеевича обвиняют по статье 162 УК РФ (разбой). Его адвокату отказали в удовлетворении ходатайства об избрании мужчине меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Обвиняемый выслушивал постановление спокойно, потупив взгляд в одну точку.

До этого на 2 месяца в СИЗО отправилась женщина, которая также участвовала в ограблении. Ее отправили под арест до 8 октября.

Мужчина и женщина в масках и с пистолетом ограбили отделение «Почты России» в Москве. После совершения преступления злоумышленники скрылись. Были украдены примерно 4,8 млн рублей. При вооруженном нападении сотрудники «Почты России» не пострадали.