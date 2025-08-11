В Москве суд арестовал на 2 месяца подозреваемую в ограблении отделения почты

Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой в ограблении отделения «Почти России». Фигурантку отправили под арест до 8 октября, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Суд отправил Шихову Регину Рамитовну под арест до 8 октября 2025 года. Весь этот период времени она будет находиться в СИЗО.

На опубликованных кадрах из суда видно, что женщина пыталась прикрыть лицо, когда конвой заводил ее в зал заседания.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на отделение «Почты России», расположенном на юге столицы. Злоумышленники похитили почти 5 млн рублей.