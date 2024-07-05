Столичный психолог: настольные игры развивают воображение и эмпатию у ребенка

Настольные игры позволяют ребенку развить воображение и внимательность, скорость реакции и стратегическое мышление, эмпатию и интуицию, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки города Москвы Ирина Игнатьева.

«Настольные игры позволяют развить воображение и внимательность, скорость реакции и стратегическое мышление, эмпатию и интуицию. Они хороши тем, что доступны с раннего возраста. В процессе игры ребенок учится соблюдать правила, взаимодействовать с партнерами, корректно вести себя в случае проигрыша или победы», — сказала Игнатьева.

Она добавила, что взрослому важно не поддаваться ребенку, а играть в полную силу. Если играет дошкольник, можно комментировать свои действия, объясняя, к чему приведет тот или иной ход.

«Со временем у ребенка получится выигрывать чаще. Это поможет выстроить причинно-следственную связь между тренировкой и успехом», — рассказала столичный психолог.

По мнению Игнатьевой, моделирование — одно из любимых хобби взрослых и детей. Тематика моделей широка: машины, поезда, здания, самолеты, военная техника, парусники.

«Существуют модели бесклеевые для дошкольников и те, которые требуют склеивания, раскрашивания и даже изменения деталей инструментами. Хороши и любые конструкторы. Важно, чтобы взрослый действительно был увлечен такой деятельностью и владел навыками, потому что ребенку часто может потребоваться помощь в процессе создания модели», — отметила специалист.

Она заключила, что тут поддержка может понадобиться как физическая, то есть обточить, подклеить, починить, так и эмоциональная. Взрослый поможет довести начатое дело до конца, преодолеть сложности, похвалит за усердие. Все это — важные слагаемые успешности ребенка.