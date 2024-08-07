Столичные компании разработали для ресторанов сложные инженерные решения

Предприятиями Москвы были разработаны и внедрены технологически сложные инженерные решения для небольших кафе, объектов быстрого питания и сетевых гостиничных групп. Об этом сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По словам Гарбузова, московские компании реализуют разработки высоких технологий для разнообразных направлений общепита — от небольших меланжеров, темперирующих машин и конвейерного оборудования до устройств сбора и передачи данных электроэнергии.

«Заводы, работающие с оборудованием для пищевой отрасли, готовят индивидуальные проекты с учетом интеграции в текущие производственные линии, что позволяет максимально эффективно использовать площади и их ресурсы», — сказал Гарбузов.

Предприятие «Связь инжиниринг М» спроектировало для 10 ресторанов отечественной сети быстрого питания комплексную систему учета электроэнергии. Рабочие выпустили, произвели монтаж и взяли на сервисное обслуживание устройства для сбора и передачи данных. Благодаря оборудованию появилась возможность дистанционного автоматизированного сбора показаний с приборов учета и передачи данных энергосбытовым компаниям. Внедрение эффективного управления ресурсами значительно понизило траты предприятия-заказчика и поспособствовало устойчивому развитию бизнеса.

Как отметил генеральный директор АО «Связь инжиниринг М» Петр Асаченков, оборудование компании отличается надежностью и высокой точностью измерений, которые исключают вероятность возникновения ошибок во время передачи данных энергосбытовым компаниям.

«Важным аспектом в работе с показаниями является дистанционный доступ для осуществления мониторинга и управления потреблением электроэнергии в режиме реального времени. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и оптимизировать энергопотребление», — отметил Асаченков.

Он добавил, что за счет постоянного сервисного обслуживания заказчик получил гарантию бесперебойной работы системы и быстрого решения всех возникающих вопросов.

На московском заводе конвейерного оборудования «Траяна» реализовали проект для площадки производства компании пищевой отрасли из столицы. Инженерами были разработаны конвейеры с возможностью интеграции в имеющееся оборудование, предназначенные для линии картофеля фри в ограниченном пространстве. Оборудование транспортирует из нескольких нарезочных станков картофель в зону накопления.

«При проектировании подобного оборудования важно консолидировать знания инженеров и непосредственно мастеров завода, которые практически реализуют всю систему. Наша компания решает все задачи заказчика: от идеи и проекта до производства оборудования и его монтажа, интегрируя конвейер в общую производственную линию, даже уже функционирующую», — поделилась генеральный директор ООО «Траяна» Екатерина Прахова.

Она уточнила, что предприятие также проводит НИОКРы, которые испытывают и тестируют на своей базе.