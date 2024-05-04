Столичные фабрики произвели более 3,6 млн пасхальных куличей в этом году

В текущем году в Москве производители кондитерско-булочных изделий изготовили к Пасхе свыше 3,6 млн куличей, сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Общая масса праздничной продукции превысила 1,2 тыс. т.

«Москва остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В этой отрасли действуют около 120 предприятий, где работают около 18 тыс. человек. Перед Пасхой они начинают массовое изготовление праздничной выпечки и успешно удовлетворяют потребности отечественного рынка в качественной продукции», — поделился Овчинский.

Так, столичный кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» произвел к празднику более 1,3 млн куличей и кексов — около 546 т изделий. Компания предлагает широкий ассортимент — совокупно на полках торговых сетей страны будет представлено 15 видов пасхальных изделий.

В свою очередь булочно-кондитерский Холдинг «Коломенский» произвел свыше 2,2 млн куличей общей массой более 700 т. В ассортименте 10 видов изделий — с цукатами, вишней, изюмом, сгущенным молоком, творогом и клюквой. В этом году компания презентовала семь новинок.

Также пекари кондитерского комбината «Добрынинский» изготовили около 50 тыс. пасхальных куличей — порядка 19,5 тонн. В их ассортименте три вида изделия — творожный с изюмом и цукатами, йогуртовый с цукатом и классический с изюмом.

Компания «Царский пряник» выпустила более тонны куличей ручной работы — свыше 2,5 тыс. изделий. Это на 40% превышает показатели прошлого года. На сегодняшний день в ассортименте предприятия изделия с изюмом, курагой, черносливом и грецким орехом. Помимо куличей компания предлагает праздничные пряники различных форм, объёмные пасхальные яйца, сладкие открытки и съедобные раскраски.

В столице также действуют предприятия, специализирующиеся на производстве полезной выпечки. Так, столичная компания «Другой хлеб» изготовила к празднику порядка двух тысяч куличей без глютена, сахара и красителей.

Шоколадная фабрика French Kiss традиционно подготавливает пасхальный ассортимент. В этом году здесь испекли около четырех тысяч куличей общей массой более двух тонн. В товарной линейке авторские куличи из дрожжевого теста с фисташковой начинкой, а также кексы с изюмом и курагой. Предприятие также подготавливает пасхальные шоколадные яйца с начинкой, фигурки курочек, зайчиков и наборы имбирных пряников в пасхальной символике.