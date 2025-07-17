Самый молодой глава кабмина: Юлию Свириденко назначили премьером Украины

Это решение поддержали 262 парламентария. Против были 22 депутата, воздержались — 26, еще 22 не стали голосовать.

Свириденко — экономист, политик. Она стала самым молодым председателем правительства в истории страны.

С 2021 года Свириденко была первым вице-премьером и министром экономики Украины и в мае 2025 года заключила со Штатами сделку по редкоземельным металлам. Политик заменит во главе кабмина страны Дениса Шмыгаля, который работал на этой должности более 5 лет.