Видео: легендарных коз из Бутова забрали у владельца
Фото - © скриншот/РЕН ТВ
У жителя московского Бутова Валерия Аникеева забрали легендарных коз — их перевезут в другое место. Видео изъятия животных публикует РЕН ТВ.
В кадр попало то, как коз поместили в вагончик для перевозки. Всего у Аникеева изъяли 20 животных. Перевозке они не сопротивлялись и вели себя спокойно.
Сотрудники спецучреждения, которые приехали на изъятие, отметили, что коз перевезут в другое место. Они заверили, что животные будут содержаться в надежных условиях.
Аникеев решил сопроводить сотрудников спецучреждения, чтобы удостовериться, что с его питомцами все будет хорошо.
Ранее пенсионеру запретили пасти коз в городе. Затем против него подали иск из-за того, что животные повредили 146 кустов. Однако сама растительность не была утрачена, потому Аникеев выиграл этот суд.