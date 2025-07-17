Видео: легендарных коз из Бутова забрали у владельца

У пенсионера из Бутова изъяли 20 коз, чтобы содержать их в другом месте

У жителя московского Бутова Валерия Аникеева забрали легендарных коз — их перевезут в другое место. Видео изъятия животных публикует РЕН ТВ .

В кадр попало то, как коз поместили в вагончик для перевозки. Всего у Аникеева изъяли 20 животных. Перевозке они не сопротивлялись и вели себя спокойно.

Сотрудники спецучреждения, которые приехали на изъятие, отметили, что коз перевезут в другое место. Они заверили, что животные будут содержаться в надежных условиях.

Аникеев решил сопроводить сотрудников спецучреждения, чтобы удостовериться, что с его питомцами все будет хорошо.

Ранее пенсионеру запретили пасти коз в городе. Затем против него подали иск из-за того, что животные повредили 146 кустов. Однако сама растительность не была утрачена, потому Аникеев выиграл этот суд.