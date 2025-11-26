Столичную экосистему для инноваторов представят на конгрессе молодых ученых

На федеральной территории «Сириус» стартует пятый конгресс молодых ученых. На его площадке будет представлена столичная экосистема для инноваторов, созданная Московским инновационным кластером, сообщила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что Москва — один из крупнейших научных и инновационных центров России. Здесь базируется каждая пятая отечественная организация, которая занимается исследованиями и разработками.

«На столичном стенде презентуют 10 наукоемких проектов. Среди них — робот для мониторинга подводных объектов, решение для добычи полезных ископаемых и уникальные материалы для современной электроники. Помимо этого, посетителей познакомят с городской экосистемой для инноваторов», — рассказала Сергунина.

Цифровой помощник проконсультирует о ключевых продуктах и сервисах экосистемы. Молодым специалистам понравится акселератор «Академия инноваторов», а также сервис по подбору стажировок. Ученым придется по душе платформа для поиска заказчиков на проведение исследований.

Есть свое направление и для бизнеса. Это программа пилотирования инноваций и «Витрина заказчиков». Здесь можно найти запросы крупного бизнеса на разработку решений. Много внимания на мероприятии уделят обучающим программам по защите интеллектуальной собственности.

Москва активно разрабатывает и применяет современные решения в различных сферах. Экосистема для молодых специалистов поможет пройти все этапы — от идеи до выхода продукта на рынок. В ее основе лежат программа «Академия инноваторов», хакатон «Лидеры цифровой трансформации» и «Новатор Москвы». Их участниками стали уже более 90 тыс. изобретателей. Около 60% — это молодые люди.

Резиденты создают разные продукты, например, мобильные приложения, сервисы для автоматизации процессов, цифровые платформы, решения на базе ИИ, VR- и AR-технологии для обучения, роботизированные комплексы и так далее.

Конгресс молодых ученых — важное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, которое объединяет лидеров отрасли, предпринимателей, молодых специалистов, власти, научные и образовательные организации. В 2024 году в событии приняли участие более 7 тыс. человек со всей России и десятка других стран.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.