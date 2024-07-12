Врача, которую обвинили по статье о фейках про ВС РФ, восстановили на работе

Педиатра Надежду Буянову, которую обвиняли по статье УК РФ № 207.3 о фейках про ВС России, восстановили на работе. В суде увольнение медика признали незаконным, сообщает Baza.

Также врачу выплатят средний заработок за вынужденный прогул (928 тыс. рублей) и моральный вред в размере 15 тыс. рублей. Запись об увольнении в трудовой книжке Буяновой будет недействительной.

Педиатра уволили из столичной поликлиники № 140 в феврале после жалобы мамы ребенка, который пришел к ней на прием. По словам женщины, медик сказала, что погибший отец мальчика был законной «целью для Украины».

Мама ребенка записала ролик с жалобой, новость узнал глава СК России Александр Бастрыкин. Он распорядился о возбуждении уголовного дела на врача.

Дома у медика состоялся обыск. Сама Надежда обвинения отрицала.