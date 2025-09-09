Стелу при въезде в Дубну впервые полностью обновят

В Дубне приступили к реставрации стелы при въезде — символа развития, науки и гостеприимства города. Подрядная организация уже провела подготовительные работы: отштукатурили и загрунтовали поверхность. Впереди — покраска масштабной конструкции. Реставрацию проводят промышленные альпинисты, так как высота знака — 28 м, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Стела на въезде в город — его визитная карточка, которая встречает гостей и жителей в Дубне. Этот памятник стал неотъемлемой частью городского ландшафта, важным элементом идентичности Дубны и популярным туристическим объектом. Здесь часто проходят свадебные фотосессии, встречи туристов и даже официальные мероприятия.

Въездной знак в Дубне был установлен в 1980 году на правом берегу города, вдоль Дмитровского шоссе. Знак выполнен из бетона и металла, а его форма напоминает устремленные вверх металлические стрелы, символизирующие динамику и прогресс. Название «Дубна» подвешено на растяжках, это придает стеле легкость и современность. Разрабатывалась и испытывалась эта многотонная конструкция на предприятии в Дубне, в ГосМКБ «Радуга».

«Это символ города. Стела встречает жителей, когда они возвращаются в Дубну, приветствует гостей наукограда. Конечно, от того, как она выглядит, зависит и восприятие города. Мы многое сегодня меняет в Дубне, и наша забота должна быть видна уже при въезде», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Последний раз стелу красили в 2022 году ко Дню города, правда, тогда преобразили только буквы «Дубна». В этом году уже было сделано многое: установлены антивандальные цветочницы, так называемые «зеленые балконы», в которые высадили более сотни петуний. Кроме того, проведен косметический ремонт площадки: отремонтированы ступени, обновлено покрытие металлических элементов ограждения.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.