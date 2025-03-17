Стартовал Всероссийский конкурс «Земский почтальон»

Отборочный этап первого Всероссийского конкурса «Земский почтальон» стартовал 10 марта. Его участниками могут стать специалисты почты с опытом работы от года, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая россия».

«В отдаленных селах и деревнях почта остается единственным местом получения услуг связи. А земские почтальоны — люди, которых знают в лицо, уважают и доверяют им. На партийном уровне мы поддерживаем работу почты на селе, по народной программе и по поручению Президента обновляем почтовые отделения, расширяем их функционал. Наш конкурс станет продолжением этой работы и поможет повысить статус тех, кто выбирает профессию почтальона и остается работать на селе», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Гендиректор Почты России Михаил Волков отметил, что конкурс «Земский почтальон» направлен на признание заслуг тех, кто обеспечивает связь между людьми, несмотря на расстояния.

«Привлекать внимание к значимости профессии почтальона и вдохновлять на продолжение этой благородной миссии — наша общая задача», — добавил он.

Для участия в конкурсе «Земский почтальон» до 10 апреля почтовые работники должны подать онлайн-заявки на сайте земскийпочтальон.рф. С 11 апреля по 1 мая их оценят региональные экспертные комиссии и выберут финалистов. Очный финал состоится 5 июня в Москве.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня в социальной сети «ВКонтакте» на странице https://vk.com/russianpost начнется общественное голосование в специальной номинации — «Народный почтальон», основанной на заявках, отобранных региональными комиссиями.

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