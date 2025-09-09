Стартовал всероссийский конкурс общественных инициатив «Отличные соседи»

Ритейлер «Пятерочка» и фонд X5 Group «Выручаем» инициируют второй сезон всероссийского конкурса общественных инициатив «Отличные соседи», посвященного людям, превращающим свои дворы и кварталы в более комфортные и дружелюбные места. Сумма грантового пула составляет 5 млн рублей — средства разрешается использовать для решения актуальных задач: благоустройства дворовой территории, поддержки приютов для животных, проведения праздников для жителей, спортивных тренировок или культурных мероприятий.

Условия участия

Практически любой желающий имеет возможность подать заявку: это могут быть инициативные группы и активные граждане старше 18 лет, работники магазинов и офисов организатора, а также НКО, ТОСы и государственные учреждения.

Ключевое требование: проект должен приносить пользу местным жителям и продолжать функционировать после окончания финансирования, не ограничиваясь разовой акцией.

Номинации конкурса

В текущем сезоне предусмотрены две номинации:

«Стань центром местного сообщества» — инициативы, проводимые непосредственно в магазинах или на прилегающей территории. Размер гранта: до 50 тыс. рублей для физических лиц и сотрудников, до 120 тыс. рублей для юридических лиц.

«Добрососедство рядом с домом» — проекты исключительно для сотрудников организатора, направленные на улучшение жизни в их районе. Грант — до 50 тыс. рублей.

Направления и этапы

Конкурс включает семь категорий — от экологии и спорта до культуры, отдыха и помощи людям. Прием заявок проходит с 3 по 30 сентября 2025 года. Победители получат возможность реализовать свои идеи в период с 10 ноября 2025 года по 12 января 2026 года.

Процедура подачи заявки

До 30 сентября необходимо описать свою идею и отправить анкету на официальном сайте конкурса. Для удобства участников организаторы подготовили систему поддержки:

Telegram-канал с подробными инструкциями и примерами;

онлайн-эфиры с экспертами в Zoom (9, 12, 16, 23 и 26 сентября в 11:00 по мск), где можно задать вопросы в прямом эфире;

Telegram-бот с ИИ-ассистентом, который поможет грамотно оформить заявку и ничего не забыть.

В предыдущем сезоне конкурс позволил реализовать множество интересных идей: в Балезино подростки обучали пенсионеров финансовой грамотности, в Протвино местные жители изготовили мозаичные панно для туристического маршрута, в Ульяновске был представлен театральный показ и коллекция одежды людьми с инвалидностью, а в Воронеже школьники с РАС вместе с сотрудниками «Пятерочки» осваивали навыки покупок и становились более независимыми. Истории всех 96 победителей — в Telegram-канале конкурса по хэштегу #Победители.

Конкурс проводится в 75 регионах в рамках программы устойчивого развития «Пятерочка с заботой» при сотрудничестве с благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». Содействие местным сообществам является одним из ключевых векторов ESG-стратегии.

Отправить заявку и узнать более подробную информацию можно на сайте.

В рамках предыдущего сезона конкурса Московская область оказалась в числе победителей.

Конкурс «Отличные соседи» был впервые запущен в августе 2024 года. На него поступило 680 заявок из 41 региона, а грантовую поддержку получили 96 проектов. Общая сумма выделенных средств превысила 6,7 млн рублей. В Подмосковье были одобрены инициативы, направленные на сплочение жителей и погружение их в культурное и историческое наследие городов: так, в рамках проекта «Ароматная история Коломны» организовали пять интерактивных краеведческих игр, где использовались ароматы, ассоциирующиеся с знаковыми местами; «По улочкам Щурова» предложил жителям лекции, настольные игры и фотовыставку для изучения прошлого микрорайона; а проект «Сохраняем будущее вМесте» в Протвино объединил горожан через мастер-классы по созданию мозаичных панно и фотовыставку, преображая городскую среду и вовлекая людей в сохранение исторической памяти.