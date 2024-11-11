Стартовал прием заявок на ежегодный фестиваль «Дмитровский пряник»

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдет ежегодный культурный фестиваль «Дмитровский пряник». В программе: выставка пряников в тематике «Новогодние традиции», концертная программа, экскурсии, посвященные любимому лакомству, мастер-классы, конкурсная программа и многое-многое другое, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Музей приглашает профессиональных кондитеров принять участие в фестивале. Благодаря интересным номинациям, компетентному жюри и призу зрительских симпатий они смогут не только получить полезный опыт, но и пообщаться с другими мастерами-кулинарами. Заявки на участие уже принимаются.

Положение о фестивале доступно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/-u4BoF0PkTxxFg.

Более подробную информацию о фестивале и условиях участия можно узнать по телефону: +7 (495) 993-74-13.

«В этом году фестиваль „Дмитровский пряник пройдёт уже в восьмой раз. Гостей мероприятия ждёт насыщенная программа. А участники–кондитеры смогут не только получить полезный опыт, но и пообщаться с другими мастерами-кулинарами. Все, кто любит сладкое, и кто его профессионально изготавливает — ждём вас на нашем вкусном фестивале! " — сказал врип главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

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