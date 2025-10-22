Стартовал прием работ на II ежегодную премию имени Никиты Цицаги

NEWS.ru объявил о начале приема заявок на II ежегодную премию имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». К участию приглашаются журналисты и творческие коллективы, представляющие официально зарегистрированные российские СМИ. Имя победителя станет известно до конца 2025 года. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.

«Основная цель нашей профессии — не просто рассказывать истории, а доносить их до сердец людей. Никита обладал невероятным репортерским талантом, делал отличные тексты и фото, мог достучаться до любого читателя. И чтобы память о нашем друге жила, чтобы показать благородную сторону журналистики, мы решили учредить премию и сделать ее ежегодной», — рассказала главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

На участие в премии принимаются материалы, в которых значимые социальные события освещаются через призму личных историй людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях не по своей вине. Особое внимание уделяется последствиям техногенных катастроф, стихийных бедствий, военных столкновений и политических кризисов. Рассматриваются работы, опубликованные в период с 20 октября 2024 года по 20 октября 2025 года.

В состав жюри вошли официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель ТАСС Андрей Кондрашов, член Совета по правам человека Юлия Белехова, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, правозащитница Ева Меркачева, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Заявки принимаются до 10 декабря 2025 года включительно. С подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться здесь.

Премия учреждена в память о корреспонденте NEWS.ru Никите Цицаги, трагически погибшем в результате атаки дронов ВСУ 16 июня 2024 года под Угледаром во время подготовки репортажа о жизни монахов в зоне специальной военной операции.

В прошлом году победителем I премии «Взгляд сквозь сердце» стал Павел Волков, штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия».

