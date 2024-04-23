Старшеклассники Истры проводят благотворительные акции

На днях школьники провели убору и вымыли окна в домах пенсионеров.

Единый «День добрых дел» пройдет в Подмосковье 27 апреля.

27 апреля в этом году — рабочая суббота, но у ребят это не учебный день, а «День добрых дел». У школьников также появится возможность провести субботу в добром порыве, помогая старшим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.