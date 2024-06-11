В Ступине старосты с главой округа обсудили новый порядок вывоз мусора с территорий СНТ

Встреча прошла в Шугарово.

Старостам населенных пунктов Иван-Теремец, Жилево, Кануново, Тишково и Новоселки вручили удостоверения, паспорта деревень и отличительные знаки.

«Паспорта деревень — наша инициатива. В округе — 248 населенных пунктов, почти в каждом из них есть ответственный староста. Встречаемся со старостами для обсуждения вопросов, волнующих жителей. По обращениям ведем работу. Для облегчения деятельности старост мы разработали паспорта населенных пунктов, в которых указано количество домовладений, зарегистрированных жителей, а также контактная информация ответственных лиц по основным направлениям», — рассказал Сергей Мужальских.

Старосты озвучили главе вопросы, волнующие жителей сельских населенных пунктов. Основные темы обращений — ремонт и содержание дорог, изменившийся порядок вывоза мусора с территории СНТ. Также участники встречи обсудили установку камер «Безопасный регион», реализацию президентского проекта социальной газификации и меры по охране окружающей среды.

Так, в связи с изменением законодательства с 1 мая вывоз мусора из СНТ осуществляется по установленному графику. Для помощи председателям СНТ в составлении допсоглашений в здании администрации муниципалитета организован офис Каширского регионального оператора.

⁣Председатели садовых некоммерческих товариществ могут получить развернутые ответы на интересующие их вопросы, составить удобный для СНТ график вывоза отходов и создать заявку на дополнительные соглашения.

⁣Офис регоператора работает ежедневно с 9:00 до 18:00, по адресу: г. Ступино, ул. Андропова 43а/2 (здание администрации округа), кабинет 115.

Детально вопросы разобраны на выездной администрации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.