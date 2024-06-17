Старосты Чеховского округа удостоены наград правительства и губернатора

Самые активные старосты Чеховского городского округа получили награды за вклад в развитие Московской области на собрании ассоциации старост региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Почетной грамотой Министерства территориальной политики Московской области награждена староста деревни Углешня Маргарита Паршевлюк. Благодарственным письмом губернатора Московской области отмечен староста деревни Волосово Евгений Салтыков.

Награды вручила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

В Чеховском округе численность старост за последние три года значительно увеличилась — с 16 до 74. Они активно участвуют в различных конкурсах, украшают деревни к Новому году, организовывают субботники и проводят праздники, создавая в населенных пунктах атмосферу единения и уюта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.