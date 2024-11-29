Старейшая школа Мытищ отпраздновала свой вековой юбилей

Гимназия была основана в 1924 году, как школа второй степени с семилетним обучением. В 1930 году учебное заведение являлось фабрично-заводской семилеткой (ФЗС) и имело название «Мытищинская ФЗС», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В учебную программу стали входить такие предметы как слесарное и столярное дело. Гимназией школа стала только в 1998 году. Но ее история — это история нашего города.

Сегодня это современный образовательный комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Педагоги и ученики школы стараются поддерживать свой статус «Первой», завоевывая высокие места на конкурсах и олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского и международного уровней.

На праздничном вечере в честь юбилея гимназии прозвучало много теплых слов и поздравлений. Почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Московской области, главы городского округа Мытищи, министерства образования Подмосковья были награждены действующие педагоги и ветераны труда. На сцене выступили творческие коллективы гимназии, а также приглашенные друзья, которые подарили настоящий праздник для зрителей, среди которых было немало выпускников одного из старейших образовательных учреждений нашего городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.