Станислав Каторов встретился с танкистом из Ленинского округа

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов провел встречу с жителем муниципалитета Алексеем, который служит в зоне проведения специальной военной операции и приехал домой в отпуск в связи с радостным событием — рождением сына. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Супруга нашего бойца совместно с другими женами участников СВО и неравнодушными гражданами занимается волонтерской деятельностью, она является социальным координатором государственного фонда поддержки участников спецоперации „Защитники Отечества“ в Ленинском округе. Поддерживаем их деятельность и стараемся оказывать необходимую помощь. Недавно передали квадрокоптер в подразделение, где служит Алексей», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

В пресс-службе рассказали, что в зону специальной военной операции Алексей был мобилизован осенью 2022 года. «За ленточку» он отправился вместе со своим близким другом, который решил пойти добровольцем. Друзья стремились держаться вместе. Когда товарища направили в Кантемировскую танковую дивизию, Алексей попросил о переводе туда же, и таким образом он стал танкистом. За проявленную отвагу и доблесть Алексей был удостоен государственных наград — медали «За боевые отличия» и Ордена Мужества.

В семье героя подрастает восьмилетняя дочка, а в начале весны родился сын.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.